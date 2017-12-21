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Göçer'den Morgül'e Sert Yanıt

Aslen Urfalı olan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Yılmaz Morgül'e sosyal medya hesabından yanıt verdi..

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 03:49
Göçer'den Morgül'e Sert Yanıt

Yılmaz Morgül önceki gece aldığı 'En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü'nü Atatürk ve şehitlerine ithaf etmiş, konuklarını 'Atatürk oturarak alkışlanmaz' diyerek ayağa kalkmaya davet etmişti.

Sonrasında da Ferhat Göçer'in ayağa kalkmadığını söyleyerek ünlü şarkıcıyı saygısızlıkla suçlamıştı.

Ferhat Göçer iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklama ve paylaştığı video ile cevap verdi.

İşte Göçer'in açıklaması:

'AHLAKSIZ VE ŞARLATANSIN'

'Atatürk ve şehitlerimizi çirkin emellerine alet ederek anlamsız bir anda diline dolayan Yılmaz Morgül bana iftira atmış. İçimdeki Atatürk sevgisini, şehitlere olan saygımı sorgulayacak zekaya sahip değilsin! Ki sana rağmen kalktım ve alkışladım, saygımıgösterdim... Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın.'

Kaynak: Hürriyet

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