Göçerlerin Yol Sorunu Ortadan Kalktı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:18

Ceylanpınar’da Prestij Caddesi, Modern Semt Pazarı, Spor Sahası, Yeşil Alan, Kırsal Yol, Kilitli Parke çalışmaları ve alt yapı hizmetleriyle ilçede vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçede vatandaşların yaşam standartını yükselterek plan ve proje dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

GÖÇERLERİN ASIRLIK YOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar kırsalında TİGEM arazilerinde yaklaşık bir asır önce yerleşik hayata geçen ‘Göçer’ diye adlandırılan vatandaşların yıllardır süren yol sorununu çözdü. Ceylanpınar kırsalında daha önce Gellegöç Mahallesi’nde yaşanan asırlık yol sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı sorunun yaşandığı Sofra-Gören-Engelli Mahallesi grup yolunda ise çalışma başlattı. Yaklaşık 40 yıldır yol sorunu yaşadıklarını anlatan Mahalle sakini Mustafa Demir, “80’li yıllardan beri yolumuz yoktu. 80’li yıllardan sonra ilk kez Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi ve yolumuzda çalışma başlattı. Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz" dedi. Asırlardır olmayan yol yüzünden büyük sıkıntı çektiklerini belirten İsmail Toprak ise “Dedelerimizden bu güne yolumuz yoktu. Bu yüzden çok çile çektik. Bir hastamız olduğunda yaşadığımız bölge ile şehir merkezi arasında 100-110 kilometre mesafe var. Yolumuz düzgün olmadığı için bu hastayı yetiştirme şansımız adeta yoktu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzda ilk kez çalışma başlattı. Yollarımız düzeliyor. Sorunlarımız sona erecektir. Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

CEYLANPINAR BÜYÜKŞEHİR İLE GÜZELLEŞİYOR

Bir yandan ilçe kırsalında ilklere imza atan diğer yandan ise ilçe merkezinde önemli belediyecilik hizmetlerini halka ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar ilçe girişindeki Viranşehir Caddesi ve TİGEM yolunda yürüttüğü Prestij Cadde Uygulamasını tamamladı. Caddenin asfaltını ve orta refüjlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi yolda yürüttüğü kaldırım çalışmalarında ise sona yaklaştı. Prestij caddelerde ilçe trafiğini rahatlatmak adına yeni kavşak düzenlemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi diğer yandan ise ilçeye hem yeni bulvarlar açıyor hem de mevcut yolları genişletiyor. Bu kapsamda Üniversite yolu ve Akrepli grup yolunu genişleterek asfalta hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçede hummalı çalışmasını sürdürüyor.

ÖZBEK MAHALLESİNE KİLİTLİPARKE TAŞI DÖŞENDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar İlçesinde bulanan Özbek Mahallesinin 35 yıllık yol sorununa el atarak kilitli parke döşedi. Ceylanpınar’da Özbek Mahallesinde yaşanan 35 yıllık sorunun bu çalışma sayesinde tarihe karıştığını belirten Özbek ve Afganlılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.