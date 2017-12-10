Göçerlerin Zorlu Mesaisine Düğün Molası

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 07:07

Hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan ve kışı Şanlıurfa'daki çadırlarında geçiren göçerler, düğünlerini de çadır kurdukları bölgede gerçekleştiriyor.



Eğitim, sağlık, teknoloji ve sosyal hayat bakımından kısıtlı imkanlarla yaşayan göçerlerin zamanı, zorlu yolculuklarla geçiyor.



Sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıkları için çocuklarının büyük bölümü hiç okula gidemeyen göçer aileler, yoğun iş temposu nedeniyle hayvanlarının başından ayrılmıyor.



Düğünlerini de bu nedenle bölgede yapmak durumunda kalan aileler, davul, zurna ve müzik eşliğinde halay çekerek, eğlenmeye çalışıyor.



Kışı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kurdukları çadırlarda geçiren Turan ailesi de 30 yaşındaki oğulları Mahmut'un düğününü geleneklere uygun olarak söz konusu bölgede yaptı.



Diğer göçer ailelerin de katıldığı etkinlikte, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde eğlenme imkanı bulan besiciler, bu sayede bir nebze olsun rahatlama imkanına kavuştu.



Yeni çift için çadır kuruldu



Konuklara yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünde, yeni çift için çadır kuruldu. Takı törenin ardından gelin, geleneklere uygun olarak, su dolu şişe, yumurta ve narı yere vurup kırdıktan sonda Kur'an-ı Kerim'in altından çadırına girdi.



Damadın babası Seydi Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırda doğup büyüdüğünü ve hayvanları için sürekli göç etmek durumunda kaldığını anlatarak, "Daha önce de 7 çocuğumu bu şekilde evlendirdim. O dönem neredeysek düğünü de orada gerçekleştiriyoruz. En son oğlum Mahmut kalmıştı. Bugün de onun düğününü yaptık. Hava güneşli olduğundan zorluk yaşamadık. İnsanlar dışarıda eğlendi. Yağmur yağsaydı sıkıntı yaşardık." dedi.



Düğüne katılan göçerlerden Selim İleri ise eğlenme imkanı bulduklarını ifade ederek, normal şartlarda sürekli hayvanlarla ilgilendiklerini kaydetti.