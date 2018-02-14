Gölbaşı'nda çiftçiler sertifikalarını aldı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 00:34

Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, kursiyerlerin öğrendiklerini uygulamaya geçirdiklerinde hayvancılıkta ve tarımda verimin ve kalitenin artırılabileceğini, böylece tarımsal gelişmelere ve ekonomiye katkı sağlanacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise, Ziraat Odasının çiftçiler için yaptığı bu sertifika programının diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığı ve İŞKUR İl Müdürlüğü desteğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sürü yönetimi elemanı, süt sığırcılığı yetiştiriciliği, arıcılık kurslar, meyve bahçeleri budama kurslarını bitiren 194 kişiye, Belediye Konferans Salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Ayrıca kursların açılmasında emeği geçenlere birer plaket takdim edildi.

AA