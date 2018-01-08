Gölbaşı'nda proje teklif çağrısı toplantısı

Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'i kapsayan İKA'nın yönetim birimi uzmanlarından Serap Say ve Ahmet Aksu, Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda programlar hakkında bilgi verdi.
Toplantıda, "Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması, Mali Destek Programı, Kültür-Turizm Altyapısı Proje Destek Programı, Kent Kültürü, Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Organik Tarım Mali Destek Programı" hakkında sunum yapıldı.
Toplantıya, Gölbaşı Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme görevlisi Ahmet Apraş, İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı araştırma geliştirme birimi temsilcileri katıldı.
AA