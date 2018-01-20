Gönüllü askerlik için başvuruda bulundular

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:34

vatandaş,Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası Afrin operasyonuna gönüllü katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

İlçe merkezindeki 10 Temmuz Caddesi'nde bir araya gelen yaşları 25-45 arasında değişen bir grup vatandaş, gönüllü askerlik yapmak için hazırladıkları dilekçelerle Askerlik Şube Başkanlığına müracaat etti.

Dilekçelerini görevlilere teslim eden gruptakiler adına gazetecilere açıklama yapan Hüseyin Tümen, TSK'nın muhtemel Afrin operasyonuna destek vermek için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Grup, açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı.

AA