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Gözaltına Alınan Baydemir, Serbest Bırakıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2017 Pazar 23:27
Gözaltına Alınan Baydemir, Serbest Bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi'nin ( HDP)  Urfa  Milletvekili  Osman Baydemir,  İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Baydemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

HDP  Milletvekili  Osman Baydemir Hamburg'tan,  THY'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45'te  Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarılan Baydemir burada gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Baydemir,  Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Baydemir, serbest bırakıldı.

Beydemir'in,  Urfa'nın  Birecik ilçesinde Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın 9 Kasım'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere hakkında, "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

 

kaynak: sondakika.com

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