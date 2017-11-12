Gözaltına Alınan Baydemir, Serbest Bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi'nin ( HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Baydemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
HDP Milletvekili Osman Baydemir Hamburg'tan, THY'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45'te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarılan Baydemir burada gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Baydemir, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Baydemir, serbest bırakıldı.
Beydemir'in, Urfa'nın Birecik ilçesinde Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın 9 Kasım'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere hakkında, "yakalama kararı" çıkarılmıştı.
kaynak: sondakika.com