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Gözaltındaki zanlı kaçtı

Güvenlik güçleri tarafından hastaneye sağlık kontrolü için getirilen kelepçeli zanlı kaçtı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 15:29
Gözaltındaki zanlı kaçtı

Gaziantep'te hastaneye sağlık kontrolü için getirilen kelepçeli zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, henüz bilinmeyen nedenle gözaltına alınan kelepçeli zanlı Hakan A'yı, sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindiği sırada koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre polisin kovaladığı Hakan A, gözden kayboldu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

 

AA

 
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