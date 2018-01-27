Gribi Doğal Yollarla Atlatmak Mümkün

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:21

Soğuk havaların etkisi ile birlikte kış hastalıklarında da artış yaşanıyor. Halk arasında “paçavra hastalığı” olarak da adlandırılan grip kişiyi bir anda yatağa düşürüp yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Klinik araştırmalar, umckaloabo adıyla bilinen doğal kaynaklı Güney Afrika Sardunyası kökü sıvı ekstresinin, özellikle kış aylarında kendini gösteren gribe karşı mücadelede etkili olduğunu gösteriyor.

Soğuk havaların yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde nezle, grip, soğuk algınlığı gibi tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözleniyor. Soğuyan havalar, toplu taşıma araçlarında geçen zaman, aile bireylerinden birinin hasta olması gibi etkenler kış hastalıklarını beraberinde getiriyor ve grip bir kere aileye girdi mi herkese bulaşmadan çıkmıyor.

Uykusuzluk, yeme alışkanlığında ortaya çıkan değişikler, sigara dumanı soluma, havasız ortamlarda bulunma gibi unsurların tetiklediği grip belirtileri arasında kas ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı görülüyor.

Özellikle salgınların yaşandığı dönemlerde doktora başvuranların yaklaşık yüzde 50’sine grip teşhisi konuluyor. Yetişkinler yılda 2 ila 5 kez bu hastalığa yakalanırken, okul çağındaki çocuklar ise yıl içinde yaklaşık 7 ila 10 kez soğuk algınlığı/grip geçiriyor. Çalışan kişilerin hastalık nedeniyle aldıkları raporlar da iş kaybına neden olabiliyor.

Grip ilaçla 1 hafta ilaçsız 7 gün mü?

HAYIR! …

Grip belirtilerinin ortaya çıkması ile ilk önce doğal tedavi yöntemlerine başvuruluyor; hastaların bir kısmı ise belirtilerin kendi kendine geçmesini bekliyor. Bilinenin aksine, kendi kendine geçmesini beklemek, bazen hastalığın süresinin uzamasına, hatta daha ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Gripseniz hastalığı çevrenize bulaştırmadan daha hızlı ve kolay atlatabilmek doğal kaynaklı tedavi ile mümkün. Umckaloabo adıyla da bilinen Güney Afrika sardunyası antiviral özelliği ile kış aylarını kabusa çeviren gribe karşı hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Klinik çalışmalar, gribin yanı sıra akut bronşit, akut sinüzit, akut tonsillofarenjitte de etkili olduğunu gösteriyor.

Güney Afrika sardunyası kökü sıvı ekstresi, hem gribi tedavi ediyor, hem de hastalık esnasında bağışıklık sistemini destekleyerek hastalığı hızla atlatmayı sağlıyor. Bir yaşından itibaren güvenle kullanılabilen bu doğal ekstre, aynı zamanda diğer ağrı kesici, ateş düşürücü gibi semptomatik ürünlere gereksinimi ve gereksiz antibiyotik kullanımını da azaltıyor.