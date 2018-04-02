GSS borç sildirme 2018 nasıl yapılır ! GSS borcu sildirme son tarih ?

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 07:38

GSS, yani Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşları sağlık güvencesine almak amacı ile 01 Ocak 2012 tarihinde devlet tarafından açıklanan bir sistemdir. Bu sistemde devlet, muhtaç olan vatandaşlara ve bebeklikten yaşlılığa kadar herkese sağlık desteği sağlamaktadır. 2018 yılında Genel Sağlık Sigortası borçlarını sildirmek isteyen vatandaşlar intenet üzerinden bu sorunun cevabını arıyorlar. Bu haberimizde gss borcu sildirme 2018,gss borcu sildirme son tarih,gss prim borcu sorgulama,gss borcu sildirme dilekçe örneği,genel sağlık sigortası yapılandırma gibi konuların cevaplarına ulaşabileceksiniz. İşte detaylar...

Kimler GSS Borç Sildirme İşlemini Yapabilir?

18 yaş altı kişiler, hala okumakta olan öğrenciler, dul, yetim ve %40 özürlü ve işsiz grubunda olan kişilerin dışında kalan kişiler için birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile de 4 yıldır gelir testi yaptırmadıkları için veya ödemeyecekleri durumda oldukları için GSS borç sildirme işlemi ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Torba Yasa ile GSS borç sildirme işlemi de gündemde.

Gelir testi yaptırmadıkları için primleri biri ödemeyen kişiler ve primlerini ödemeye gücü yetmeyen kişiler için GSS borç sildirme işlemi ile birlikte borçlarını taksitlendirme işlemi de yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Borcunu Nasıl Silebilirim ?

Borcu silmek için başvuru yapmanız gereklidir, başvurudan sonra itirazınız geçerli görünürse sizden itaraz dilekçesi istenecektir. Yazdığınız dilekçe SGK’ya gider ve 1 ay içinde sonuçlandırılır. Borcunuz ile ilgili itirazınız kabul olmassa taksitlendirme yapmanızda mümkündür. Borcunuzun siline bilmesi için zamanında gelir testini mutlaka yaptırmış olmanız gereklidir. Taksitlendirme yapmak için gelir testine gerek yoktur. Evde yaşayan kişilere göre gelir asgari ücretin 3/1’inden düşük ise primlerinizi devlet ödemekte. Gelir testi yaptırmayan vatandaşlar ise aylık 395 lira prim borçlusu olarak gözükmekteler. Son yapılan açıklamaya göre prim borçları 25 yaş altı için otomatik silinecektir.

30 NİSAN 2018 GSS BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN SON GÜN!

Gelir Testi borçları için 6824 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile Genel Sağlık sigortasında farklı gelir seviyesi uygulaması getirildi ve tek prim sistemine geçildi, gelir testi zorunluluğu kaldırıldı ve 2017/04 dönemi öncesi GSS borçları yeniden güncellendi.

6824 sayılı yasa kapsamında yeniden hesaplanan borcunuzu Ziraat Bankası,Vakıfbank ve PTT şubesinden TC Kimlik numaranız üzerinden ““GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödeyebilirsiniz. Yapılandırma haricindeki GSS borcunuzu T.C. numaranız ile herhangi bir banka ve PTT şubesinden “GSS Prim” olarak ödeyebilirsiniz. Bu borcu ödemek için 30 Nisan 2018 tarihine kadar zamanınınz var. GSS borcunuzu ödeğiniz takdirde 2017/04 dönemi ve sonrası için sağlık güvenceniz açılır. 2017/04 öncesi borçlar ertelendiği için sağlıktan yararlanmanıza engel değil.

iha