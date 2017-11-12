GÜNCELLENDİ: 7.2 büyüklüğünde korkutan deprem

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2017 Pazar 21:44

Irak'ın Süleymaniye şehrinde yerel saat ile 21:18'de bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, merkez üssü Halepçe'nin 32 kilometre güneybatısı olan depremin, 33,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetinde olan deprem, Türkiye'den de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

SÜLEYMANİYE'DE 8 KÖYDE HASAR VAR

Depremden sonra ilk gelen bilgilere göre Süleymaniye'de 8 köyde büyük hasar var.

DEPREM 6 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

DİYARBAKIR, MARDİN VE BATMAN'DA KORKUYA NEDEN OLDU

Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.

KIZILAY HAREKETE GEÇTİ: İRTİBAT HALİNDEYİZ

Depremin ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter'dan açıklama yaptı ve "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz." mesajını paylaştı.

Deprem Erbil kentinde de hissedildi. Sarsıntının ardından insanlar panikle sokağa çıktı.

"DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Bu deprem bizim için sürpriz değil. 100-150 kilometrelik bir deprem fayının kırıldığını tahmin ediyoruz. 10 km derinliğinde gerçekleşen bu depremin ilk 72 saatte artçıları 7.5 şiddetine kadar varabilir." açıklamasında bulundu.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜ'NÜ İRAN OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: hurriyet.com.tr