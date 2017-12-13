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Günde 12 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor

Türkiye’de, günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiği belirlenirken, ekmek israfının ekonomiye yansıması 1,5 milyar dolar oldu.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 19:35
Günde 12 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor

Son zamanlarda ekmeğin gramaj tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de, günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiği belirlenirken, ekmek israfının ekonomiye yansıması 1,5 milyar dolar oldu.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, ekmek tüketimi ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ve medyadan elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de günlük 120 milyon adet ekmek üretiminin gerçekleştiği belirlendi. Her gün üretilen ortalama 120 milyon ekmeğin yaklaşık yüzde 10, yani 12 milyonu ise israf edilerek çöpe gidiyor. Ülkemizde üretilen ekmeğin büyük bir kısmı üretiminin yapıldığı fırınlarda israf edilirken, fırınları haneler ve personel/öğrenci yemekhaneleri takip etti.

 

Ajans Press

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