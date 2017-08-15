Güngörür ve Baytemur ailelerinin mutlu günü

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 15:09

Önceki gün Şanlıurfa, Şehitlik Çamlık Düğün Sarayında düzenlenen düğün töreni ile Dılmayin Güngörür ile Emrah Baytemur hayatlarını birleştirdi.

Mardin Derik Metinan aşiret önderlerinden Halil Güngörür'ün kızı Dılmayin ile Şanlıurfalı iş adamı ve Şanlıurfaspor yönetim kurulu üyesi Talat Baytemur'un yeğeni Emrah Baytemur görkemli törenle Dünyaevine girdi.

Binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde, adeta nakit para ve altın yağmuru yaşandı.www.haber-sanliurfa.com

Zihinsel engelliler öğretmeni olan Emrah Baytemur ile sağlıkçı Dılmayin Güngörün düğünün törenine katılan davetliler, adeta para ve altın yaışına girdi.

Gelin ve damadın halaya katılması ile, paralar yağmur gibi damat ve gelinin başına yağdı. Düğün davetinin sonunda gelin ve damata altın ve nakit para takıldı.

Dılmayin ve Emrah Baytemur çiftinin mutluluklarının gözlerinden okunduğu düğün töreninde geline yaklaşık 200 bin tl değerinde altın takıldı, genç gelin Dılmayin Baytemurun üstü takılan, takılar yüzünden resmen sarı renge büründü.

Geç saatlere kadar süren halay ve müzik eşliğinde eğlenen konuklar, genç çifte mutluluklar dileyerek geceyi sonlandırdılar.

Düğüne Şanlıurfa Esnaf Kefalet Başkanı Ömer Faruk Kahraman, Mardin Derik İlçe AK Parti Yöneticileri, Şanlıurfaspor Yönetimi, Şanlıurfa ve Mardinden çok sayıda tanınmış iş adamıda katıldı.