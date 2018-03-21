Gürünlü sakinlerinin eğitim sevdası

Giriş Tarihi: 21 Mart 2018 Çarşamba 14:02

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Gürünlü köyü, eğitime verdiği önemle örnek oluyor.

103 haneli Gürünlü köyünde 1949 yılında açılan ilkokula kaydı yapılan 15 öğrencinin eğitimlerini tamamlayarak öğretmen olmasının ardından adeta köy sakinlerinin dünyaya bakışı değişti. Tarım arazisinin yetersizliği dolayısıyla gelir seviyesi düşük olan köylüler, çocuklarının okuyup hayatını kurtarması için okula devamlılıklarını sağladı.

Bu sayede aradan geçen 69 yılda aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 500'ü aşkın üniversite mezunu yetiştiren Gürünlüler haklı gurur yaşıyor.

- Üniversite mezunu muhtar

Açıköğretim Fakültesi mezunu muhtar Ergül Tekeş, AA muhabirine, köyde okuma yazma oranın yüzde 95olduğunu söyledi. Köylülerin okumaya verdiği önemin yaklaşık 69 yıl önce açılan ilkokulun ardından başladığını işaret eden Tekeş, o dönem okula kaydı yapılan 15 öğrencinin tamamının öğretmen olmasıyla köyün kaderinin değiştiğini anlattı.

Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin düşüklüğü dolayısıyla ailelerin çocukların iyi bir yaşama kavuşması için eğitime önem verdiğini ve bunun başarıyı beraberinde geldiğini aktaran Tekeş, "Köydeki çocuklar birbirine özenerek okudu. Köyümüzden bugüne kadar 72 doktor, çok sayıda avukat, profesör ve mühendis yetişti. Eğitimini tamamlayıp, yurt dışında çalışanlar dahi var. Bunlar hizmetleriyle vatanına ve milletine katkı sunuyor." dedi.

-"Kız ve erkek ayırımı yok"

Muhtar Tekeş, çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarını okuttuğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kız ve erkek ayrımı yok, kızları da okutuyoruz. Ancak okuyup meslek sahibi oldukları için hepsi şehre yerleştiler ama köylerini unutmadılar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Bir hastamız olduğunda ilk başta ne yapmamız gerektiği konusunda doktor olanları, elektrik ile ilgili bir sıkıntıda mühendislerimizi arıyoruz. Bayramlarda ve tatillerde köye gelip akrabalarını ziyaret ediyorlar."

Şükrü Yıldız (69) 3 çocuğunun da üniversite mezunu olduğunu belirterek "Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Zor şartlara rağmen rağmen bütün çocuklarımı okuttum." dedi.

Hasan Yaman (56) da eğitime verdikleri önem sayesinde çocukların başarılı olduğunu anımsatarak "Çocuklarımızın okumalarını istiyoruz. Tarlada bile dinlenirken bile kitap okumayı ihmal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İlköğretim 3'cü sınıf öğrencisi Mehmet Kaplan (9), öğretmenin kendisine verdiği tersleri titizlikle yaptığını söyledi. Sürekli ders çalıştığını işaret eden Kaplan, "Amcam öğretmen. Ben de büyüyünce onun gibi öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Ayşe Yokuş (8) ise çok sevdiği hemşire teyzesinin mesleğini yapmak istediğini belirtti. Zahir Yakşin, büyüklerini örnek aldıklarını aktararak "Teyzem doktor, ben de doktor olup hastaları iyileştirmek istiyorum." diye konuştu.

- "O topraklardan buralara gelmek benim için gurur verici"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Tekeş, ailesinin okumasına imkan sağlamasıyla profesör olduğunu belirtti. Köydeki çocukların abla ve ağabeylerini örnek alması sonucu eğitim seviyesinin yükseldiğini dile getiren Tekeş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"O topraklardan buralara gelmek benim için gurur vericidir. Köydeki okuma yazma oranı çok yüksek olmasının bir nedeni eğitim ve öğretimin 1949 yılında, yani erken başlamasına bağlıyorum. Bu sayede köyde çok sayıda doktor, avukat, bilim adamı çıkmıştır. Her ailede okuyan birkaç kişi olduğunda bu diğer gençlerde motivasyon yaratmaktadır. Dolayısıyla bu da zincirleme olarak devam etti."

Köyde sağlıkla ilgili sorunlarda muhtarın kendisini aradığını aktaran Tekeş, "Onlara gerekli açıklamaları yapıp, yönlendiriyoruz. O toprakların bize verdiği güçle buraya geldik. Biz de görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimize yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

- Türkiye için örnek

Eğil Kaymakam Kürşad Atak, devletin bölgede eğitim yatırımlarına çok büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Atak, köyde okur yazar oranının yüzde 95 olduğunu kaydederek "Köyden çok sayıda akademisyen, doktor, hemşire ve öğretmenler çıkmış. Gürünlü köyümüzün eğitimdeki başarısı Diyarbakır ve Türkiye için bir örnek teşkil ediyor." dedi.

AA