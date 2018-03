Haberi Olmadan Soyadı Değiştirilen Şahsın Hayatı Alt Üst Oldu

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:30

Şanlıurfa'da yaşayan Yaşar Tören, 20 yıl önce kim tarafından değiştirildiğini bilmediği soyadını istiyor. Turan olan soyadının Tören yapıldıktan sonra maddi ve manevi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirten Yaşar Tören, yetkilerden yardım bekliyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Yaşar Tören, 20 yıl önce kim tarafından değiştirildiğini bilmediği soyadını geri almak için her yolu denedi. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da okuduktan sonra yıllar önce eşi ve çocuklarıyla birlikte Mersin'e taşındığını belirten Yaşar Tören, ikametgah kağıdını almak için Mersin Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde soyadının değiştiğini öğrendi. 20 yıldır çok sayıda dilekçeyle her yere başvurduğunu ancak bir netice alamadığını aktaran Tören, "Atadan, dededen kalan Turan soyadımı istiyorum" dedi."37 yıl Turan olarak yaşadım"57 yaşındaki Yaşar Tören, 37 yıl Turan soyadı ile yaşadığını fakat birden soyadının değiştiğini öğrendiğini söyleyerek, "Ben yıllarca Yaşar Turan olarak hayatımı idame ettim. Askerliğim, okulum, sosyal hayatım, sigortam her şeyim Turan soyadıyla oldu. Daha sonra bir anda Turan olan soyadım Tören oldu. Kim yaptı, nasıl oldu araştırıyorum ama buladım. Ortada soyadımızın değişmesi için bir dilekçe verende yok. 40 yıldır Mersin'de yaşıyorum. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da okudum. Şimdi tekrar Şanlıurfa'ya, memleketime geldim. Soyadımızın değişmesi için kim işlem yaptı, her yerde araştırdım. Ailede de soyadımızın değişmesi için kimse dilekçe vermedi. Askerliğimi de İzmir Lüleburgaz'da Turan soyadı ile yaptım. Gençliğimde Mersin'de hep Turan soyadı ile sigortalı çalıştım. Nasıl Tören oldu, anlayamadım" dedi."Atadan, dededen soyadımız Turan"Atadan, dededen kendisine kalan Turan soyadını geri isteyen vatandaş Yaşar Tören, "Atadan, dededen soyadımız Turan, bu soyadı ile memleketime hizmet ettim, askerliğimi yaptım. Arkadaşlarım bana soy ismin Turan mı yoksa Tören mi diyor. Bu soyadı nerden geldi bende bilmiyorum, diyorum. Soyadım nasıl değişti, nasıl oldu ben de hiç bir şey bilmiyorum. Okul arkadaşlarım, asker arkadaşlarım beni Yaşar Turan olarak biliyor. Şimdi beni kimse Yaşar Tören olarak tanımıyor. Askerlik kaydım, okul diplomam, sigorta kaydım hepsi Turan soyadı üzerine yapıldı. Şuanda Tören olduğu için hiçbir kaydım görünmüyor. Gençliğimde çalıştığımda Turan soyadı üzerine sigorta kaydım olduğu için şuanda Tören olduğundan yatırdığım sigorta primleri görünmüyor" ifadelerini kullandı."Soyadım değişti diye emekli olamıyorum"30 yıl önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığını aktaran Tören, yıllar önce değişen soyadı nedeniyle emekli olamadığını söyledi. Tören, "Tek başıma yaşıyorum. Maddi durumum da çok iyi değil ve soyadım değiştiği için ekmekli olamıyorum. 40 yıl Turan olarak yaşadım, sonra bir baktım soyadım Tören olarak değişmiş. Kurumlara dilekçe veriyorum, hepsi başka bir yere yönlendiriyor. Ankara'ya git dediler, arşivlere bak, her yere gittim fakat bir sonuç alamadım. Yetkililerden tek isteğim bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi" şeklinde konuştu.

(sondakika.com)