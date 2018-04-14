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Habur Sınır Kapısı'nda ekonomi toplantısı

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Zafer Soylu, Habur Sınır Kapısı'nda ithalat ve ihracat firma yetkilileri ile ekonomi toplantısında bir ara geldi.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 13:29
Habur Sınır Kapısı'nda ekonomi toplantısı

Habur Sınır Kapısı üzerinden ithalat ve ihracat yapan firma yetkilileri ile toplantı yapan Soylu, sıkıntıları dinleyerek çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ökten ise, ihracat yapan firmaların Irak merkezi yönetime bağlı Halil İbrahim Sınır Kapısı ve Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda iki defa ayrı vergi alındığından dolayı firma yetkililerinin mağdur olduğunu öne sürdü.

Toplantıya, Silopi Kaymakamı ve Habur Mülki İdare Amiri Sezer Işıktaş, İpekyolu Gümrük Bölge Müdürü Yalçın Özden, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, ithalat ve ihracat firma yetkilileri katıldı.

 

AA

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