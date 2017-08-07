Hacı Adayları Uğurlanıyor

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 19:03

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada hac mevsiminin başladığını belirterek bu yıl hac ibadetini yerine getirecek olanların uğurlanmaya başlandığını söyledi.



Hac ibadetinde sabrın çok önemli olduğunu belirten Erdem, müftülük olarak hacı adaylarına çeşitli seminerler düzenlediklerini hatırlattı.



Hacı adaylarına tavsiyelerde bulunan Erdem, şunları söyledi:



"Hacı adaylarımızdan istediğimiz hazırlıklarını tamamlasınlar. İnşallah haftaya ilk kafilemizi uğurlayacağız. Bu yıl Şanlıurfa'da kısmet olursa bin 625 kişi haca gidecek. Bunlardan 961'i Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu ile diğerleri de şirketlere gidecek. En yaşlı hacı adayımız 87 yaşında en küçük ise bir yaşında. Hacı adaylarımız verdiğimiz kitapları iyi okusunlar. Hac sabırdır meşakkatlidir. Çünkü yürümeye koşturmaya değer bir ibadettir. Bunun için hacı adaylarımızdan buradan hareket etmeden çok sabırlı olmaları gerekmektedir. Mebrur hac yapan bir kimse annesinden yeni doğmuş günahsız bir çocuk gibidir. Allah herkese hacı mebrur yapmayı nasip etsin."

(sondakika.com)