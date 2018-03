Hacı Baba’da eşek, Hicret lokantasında at eti

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 23:31

Gıdadaki hileler akıl almaz boyutlara ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 173 firmaya ait hileli olduğu tespit edilen 282 parti ürünü önceki gün paylaştı. Detaylarına bakıldığında çok sayıda firma ürünlerinde taklit ve tağşişe başvurdu. Kayseri Kocasinan'daki Hacı Baba isimli markasıyla hizmet veren lokantada eşek eti, Afyon merkezli Tekbir dana sucukta kanatlı etine rastlandı. Pınar Dana Sosis’te ise baş eti tespit edildi.

Hileli gıdaların adresleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Urfa başta olmak üzere ülkenin her tarafı.



Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye “www.tarim.gov.tr/GKGM” adresinden ulaşılıyor.



İşte detaylarda yer alan o firmalar/markalardan bazıları:



»Mersin’de üretim yapan Pelit Bal Ürünleri’nin Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun’unda viagrada kullanılan etken madde Sildenafil tespit edildi.



»İstanbul Yeşilköy’de merkezi bulunan Ege Gıda’nın üreticisi olduğu enerji içeceği Energy Drink markasında aynı şekilde Sildenafil olduğu belirlendi.



»Kayseri Kocasinan’da faaliyet gösteren Hacı Baba isimli lokantanın köftesinde eşek eti var.



»Kayseri’de yine Doy Doy Kebap Salonu’nda kıymalı pidede at eti var.



»Diyarbakır’da Canım Ciğerim Ocakbaşı’nın kıymasında eşek eti var.



»İstanbul Ümraniye’deki Hicret Et Lokantası’nın köftesinde at eti var.



»İzmir’de Mest-et lokantasında satılan köftede domuz eti var.



»Aydın İncirliova’da üretim yapan Aytaç Vardar Sucuk, ‘Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk’ diyor ama içinde domuz eti var.



»Afyonkarahisar Anadolu Öğrenci Yurdu’nda verilen karnıyarıkta sakatat tespiti var.



»Afyon tekbir dana sucukta kanatlı eti ve at eti, ev mantısında sakatat tespit ediliyor.



»Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ne ait dana sucukta kanatlı eti var.



»Eyyübiye’de üretimi yapılan Şanlı İsot Pul Biber markasında boya tespiti var.



»Sütte jelatin, bitkisel yağ, nişasta tespitleri var.



»Zeytinyağlarında tohum yağları tespitleri var.

