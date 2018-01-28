HAKSİAD Şanlıurfa şubesi açıldı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:37

“HAKSİAD Ticaret, sanayi, Ar-Ge, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmak, kuruluşların kurumsal alt yapısının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmaktır. Üye ve müteşebbislerimizin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmektir.”

Şanlıurfa'da şube açması dolayısıyla açıklamalarda bulunan HAKSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Adil Kılıç, derneğin iş adamlarının ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek ve onları çeşitli platformlarda temsil etmek amacıyla kuruldu. Üyeler arası bilgi-tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin-iş birliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir ağ kurmaktır. İş dünyasının bir temsilcisi olarak yapıcı bir anlayışla alternatif çözümler üretmek ve ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.” ifadelerini kullandı.