Halfeti Turizmin parlayan yıldızı oldu

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:07

İçişleri Bakanlığınca yaklaşık 5 ay önce belediyeye görevlendirme yapılan ilçede, altyapıdan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda hizmet yürütülüyor. Temel hedeflerin başında ilçeyi unvanına yakışır bir konuma getirmek yer alıyor.



Kanun hükmünde kararname kapsamında belediyeye vekaleten görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak yönetimindeki ekip, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüyen ilçede turizm odaklı çalışma yapıyor.



Sahil yenileme ve genişletme çalışmasının devam ettiği ilçede, sayıları her geçen gün artan yerli ve yabancı turistlerin beklentileri de karşılanmaya çalışılıyor. Turizm ağırlıklı yatırımlarla ilçenin marka değerinin artırılması için çaba harcanıyor.



Kaymakam Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye'de ender görülen bir turizm potansiyeli bulunduğunu söyledi.



Bu yıl turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Albayrak, turist yoğunluğu dolayısıyla ilçede ciddi bir araç trafiğinin oluştuğuna dikkati çekti.



"Projelerimiz var"



Ziyaretçilerin artan taleplerini karşılamak için gayret gösterdiklerini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:



"İnsanlarımızın ciddi bir teveccühü, ilgisi ve merakı var. Eski Halfeti'de sahil düzenlemesi bittikten sonra, Çekem yolu bittikten sonra eski Halfeti'ye giderken bir seyir tepesi günübirlik tesisimiz olacak. Orada da ciddi bir düzenleme yapılacak. Çekem köyü ve Savaşan köyünün turizme kazandırılmasıyla ilgili projelerimiz var. Bizim karşı tarafımız Gaziantep. Burayı Gaziantep ile birlikte düşünmek lazım. Nitekim Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin de Rum Kale'de restorasyon çalışmaları var. Burası hem bu sene hem önümüzdeki sene çalışmaların bitmesiyle bir turizm havzası olacak. Hepsini bir bütün halinde düşündüğümüzde, bu projeler bittiğinde Halfeti'nin gerçekten bölgenin parlayan ilçesi haline geleceğini düşünüyorum."



Büyükşehirden tesis desteği



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Halfeti'nin doğa ile kültürün suyla buluştuğu bir yer olduğunu söyledi.



Halfeti'deki turizm yatırımlarına destek verdiklerini anlatan Çiftçi, bu kapsamda ilçede büyük bir sosyal tesisi ve marinayı kısa süre önce hizmete açtıklarını kaydetti.



Benzer hizmetleri ilçeye ulaştırmaya devam edeceklerini aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:



"Turistlerimizin rahatlayabilmesi için tam kapasiteli sosyal tesisimiz faaliyette. Otelinden yüzme havuzuna kadar tüm kültürel faaliyetlerin olduğu su dalışları ve su sporlarının tamamının yapılabileceği bir sosyal tesis hizmete girdi. Onun yanında özellikle teknelerin güzel ve serin suda kanyonun tadını çıkarabilmeleri için de çok güzel marina yapıldı. Yine gelecek olan araçların park edebilmesi için de 370 araçlık bir otopark yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu. Bu da gerçekten bizim için önemli olan ilçenin turizmine önemli bir katkıdır."



İlçe sakinlerinden Hasan Durmaz, belediyenin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Halfeti'nin tarihi bir hizmet gördüğünü söyleyen Durmaz, " Halfeti daha şimdiye kadar böyle bir çalışma görmemişti. Sağ olsun Kaymakam Bey buraya atandıktan sonra Halfeti ilk defa böyle bir çalışma ve hizmet gördü. Şu anda çok iyi gidiyor inşallah hep böyle gider." dedi.

(sondakika.com)