Haliliye Belediyesi, ilçenin yol ağını genişletiyor

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 17:32

Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sırrın Mahallesinde 4 yeni yolun hizmete sunulması için çalışmalarını başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla 32 merkez ve 138 kırsal mahallede, ihtiyaç duyulan hizmetlere göre çalışmalarını program dahilinde yürütüyor. Kilitli parke döşeme, stabilize ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yol açma çalışmalarıyla da ilçenin yol ağını genişletiyor. Ekipler, henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda kırmızı kotu dikkate alarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sırrın Mahallesinde 4 yeni sokak için yol açma çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yol açma çalışmalarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını gerçekleştirecek.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara, Fevzi Demirkol’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Haliliye Belediyemiz mahallemizde yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Belediyemizin tüm ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

AA