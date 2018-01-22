Haliye Belediyesi'nden sünnet şöleni

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 00:02

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen Kirvem Belediyem Olsun Projesi kapsamında, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için bir restoranda sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'nin de okunduğu programda ilahiler seslendirildi. Etkinlikte katılımcılara yöresel yemeklerden tirit ikram edildi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin iyi örneklerini oluşturma çabasıyla etkinliklere devam ettiklerini belirtti.

Etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlatan Demirkol, "Sünnet inancımızın gereği. Biz de bu anlamda çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımız günde hep şunu söyledik; ilklerin belediyesi olacağız ama tek olmayacağız. Halkımızın kendini güvende ve huzurlu hissettiği bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Demirkol, sünnet ettirilen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aileler de böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiği için Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

AA