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Halkbank Urfa'da finale çıktı

Şanlıurfa'da oynan Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 22:07
Halkbank Urfa'da finale çıktı

Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yarın oynanacak final maçında Maliye Piyango'nun rakibi oldu.

 

Salon: 11 Nisan

 

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Saadettin Deneri

 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Tuia, Murat Yenipazar, Serhat Coşkun (Nuri Şahin, Kadir Cin, Caner Pekşen, Görkem Sertel)

 

Halkbank: Emre Batur, Petric, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Hernandez ( Hasan Yeşilbudak, Abdullah Cam, Alperay Demirciler, Loh)

 

Setler: 18-25, 22-25, 19-25

 

Süre: 87 dakika (26, 31, 30)

 

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