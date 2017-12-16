Halkbank Urfa'da finale çıktı

Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yarın oynanacak final maçında Maliye Piyango'nun rakibi oldu.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Saadettin Deneri
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Tuia, Murat Yenipazar, Serhat Coşkun (Nuri Şahin, Kadir Cin, Caner Pekşen, Görkem Sertel)
Halkbank: Emre Batur, Petric, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Hernandez ( Hasan Yeşilbudak, Abdullah Cam, Alperay Demirciler, Loh)
Setler: 18-25, 22-25, 19-25
Süre: 87 dakika (26, 31, 30)