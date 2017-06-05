Harran çiftçisine “ÇKS” çağrısı

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2017 Pazartesi 12:26

TZOB Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, 2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran’da dolacağını hatırlatarak, çiftçilerin kayıtlarını son güne bırakmamalarını istedi.

Türk tarımının göz bebeği üretim merkezlerinden Harran ZMO Başkanı Özyavuz, konuya ilişkin açıklamasında, çiftçi kayıt sisteminin, çiftçilerin tarımda izleyecekleri yolları belirleyen ve tarımsal politikalarının belirlenmesinde çiftçilerin her türlü tarımsal faaliyetleri kayıt altına alan sistem olduğunu anımsattı.

Başkan Özyavuz, çiftçi kayıt sisteminin her yıl devlet destekleme ödemelerinin denetlenmesinde, izlenmesinde raporlanıp sorgulanmasında önemli bir veri tabanını oluşturduğunu söyledi.

Bu sistem sayesinde, çiftçilere ait her türlü tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilerin Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bir veri tabanında toplandığına dikkati çeken Başkan Özyavuz, “Doğru bir tarım politikası oluşturmak ve ÇKS ye kayıtlı çiftçilerin hertürlü faaliyetlerine kolaylıkla ulaşabilmek için oluşturulmuş bir sistem olan ÇKS, çiftçilerimizin destekleme ödemelerinden de adaletli bir şekilde faydalanmalarını sağlamaktadır” dedi.

Harran Ziraat Odası Başkanı Özyavuz, devlet destekleme ödemeleri, Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen düşük faizli krediler ile devlet tarafından sağlanan sigorta primi desteklerinden yararlanılabilmesi için çiftçilerin ÇKS ‘ye kayıt olması, kayıtlı olan çiftçilerin ise ÇKS bilgilerini güncellemelerine özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Özyavuz, 2017yılı için kayıtların 30 Haziran’da sona ereceğini belirterek, çiftçilerin bu işlemleri son gün sıkışıklığına meydan vermeden tamamlamalarını istedi.

Başkan Özyavuz, çiftçilerin Ziraat Odalarından alacakları çifti belgesi ve istenen diğer evraklarla İl ve İlçelerdeki Tarım Müdürlüklerine başvurabildiklerini sözlerine ekledi.