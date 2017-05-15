Harran Radyoloji Günleri Sempozyumu Yapıldı

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi 14:37

Bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan programın Başkanı Doç. Dr. Abdurrahim Dusak, "Güncel gelişmeler ve uygulamaları, analiz ve yorumlara yansıtılarak, radyolojik algoritmaların geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu sempozyumda, kardiyovasküler sistem radyolojisi konusunda güncel bir bilimsel program yaptık. Meslektaşlarımız için faydalı olduğuna inandığımız bu programda, multidisipliner yaklaşıma da yer verdik. Bilimsel programın hazırlanmasında bizimle birlikte çalışan TRD Kardiyo-Vasküler Sistem Radyolojisi çalışma grubuna ve sempozyumumuza katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi. Harran Üniversitesi 25. kuruluş yılı faaliyetleri kapsamında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarına dikkat çeken Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Yeni, "Ayrıca Harran Tıp Fakültemizin aktif olarak eğitime başlamasının 22. yılındayız. 130 öğretim üyemizle hizmet veriyoruz. Kardiyoloji ve radyoloji bölümlerimiz oldukça yoğun bir iş yükü ile çalışıyorlar. Bu arada böyle bir sempozyumu düzenlemeleri çok büyük bir özveridir. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bilimsel açıdan oldukça yoğun olan bu programın, sonuçları açısından faydalar getireceği ümit ediyorum. Sizler için bilimsel olarak ve Urfamızı tanıyabilme açısından verimli bir program olmasını diliyorum" diye konuştu. Cumartesi Sabahı başlayan Harran Radyoloji Günleri sempozyum gün boyunca devam etti.