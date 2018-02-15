Harran Şehidi için mevlit okutuldu

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:04

Harran Kaymakamlığı tarafından, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle girdiği çatışma da şehit olan Şanlıurfa-Harranlı Piyade Onbaşı Ali Aydar için mevlit okutuldu.

Harran Kaymakamı Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, Harran İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Tuna, şehit ailesi ve vatandaşların katıldığı mevlitte, Harranlı şehide dualar edildi.

Mevlidin ardından, Harran şehidinin mezarı başında dualar edildi, şehidin mezarına Türk bayrağı ve ağaç dikildi.