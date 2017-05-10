Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Değişti

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:01

Yenişehir Kampüsü Senato salonunda yapılan devir teslim töreninde dokuz aydır bu görevi sürdüren Mehmet Akif Nacar görevlendirme dolayısıyla, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’a ve beraber çalıştığı senato üyelerine teşekkür ederek onlardan helallik istedi.

Yeni göreve başlayan Doç. Dr. M. Tahir Güllüoğlu ise kendisini tanıtarak başladığı konuşmasında, yeni bir göreve atanan selefi Mehmet Akif Nacar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ahi Evren Üniversitesinde fakülte kurucu dekanı olarak görev yaptıktan sonra memleketi olan Şanlıurfa’ya döndüğünü söyleyen M. Tahir Güllüoğlu; “Rektörümüzle Mühendislik Fakültesinde aynı bölümde uzun süre çalışmalar yaptık. Rektörümüz, Akif Hocamızın ayrılması üzerine bizleri bu göreve layık gördü. Atandığım bu görevi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın yeni göreve başlayan Güllüoğlu’nun görevinin hayırlı olmasını temenni ederken, Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki kritik dönemde Genel Sekreter olarak yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı Mehmet Akif Nacar’a plaket vererek Ankara’daki görevinde başarılar diledi.