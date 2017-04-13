Harran Üniversitesi ile TİGEM işbirliği protokolu imzaladı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 15:37

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen imza törenine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müsteşarı Nusret Yazıcı, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri , Öğretim elemanları ve çok sayıda yetkili katıldı.

“ÖĞRENCİ KENDİ ÜRETTİĞNİ SATACAK”

Programın selamlama konuşmaları Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan’nın konuşmalarıyla başladı. Türkiye tarımının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanması amacıyla böyle bir hizmete fakülte olarak önder olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Gündoğan, “Bu protokolle öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayarak temel tarım becerilerini kazandıktan sonra öz güvenli olarak kendi işlerini kurmalarının ilk adımı olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz fakültemize ait deneme arazilerimizde kendi parsellerinde üretim yapıp, bunları satacaklar. Böylece deneyimlerini arttıracaklar” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERLE ORTAK PROJELER ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”

Daha sonra selamlama konuşması için kürsüye çıkan TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna dikkat çekerek; “Tarımda kullanılacak bitkilerin tohumları ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan damızlık ihtiyacına cevap vermek için işletmelerimiz çalışmaktadır. Son yıllarda bakanlığımızın verdiği desteklerle özel sektörler de bu ihtiyaçlar için çözüm üretebilmektedir. Bizim işletmelerimizin olduğu illerde üniversitelerle ortak projeler üzerine çalışma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda beş üniversitemiz işbirliği için kapılarını bizim için açtılar. Harran Üniversitemiz ile ortak işbirliği için sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu protokolümüz mesleğimize, tarımımıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“MÜTEŞEBBİS RUHLU MÜHENDİSLER YETİŞTİRİYORUZ”

Yönetim olarak bahane üretmeden icraat için kolları sıvadıklarını söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın konuşmasında şunları söyledi; “Yaptığımız bir iş, bir çalışma sonuç vermediyse başka yöntemlerle işi çözüp sonuca ulaşmalıyız. Çözüm üretmek için çalışmalıyız. Bizler hep birilerinin gelip çözüm üretmesini bekledik. Ama artık o ‘birileri’nin biz olduğunun farkına varmalıyız. Üniversite hocaları olarak bu alışkanlığı öğrencilerimize gereklilik olarak benimsetmeye çalışıyoruz. Kaliteli, kendine güvenen, müteşebbis ruhlu mühendisler yetiştirmek için üniversite yönetimi olarak gayret ediyoruz” şeklide konuştu.

“BU PROTOKOL İLE TOHUMUNUN YEŞERECEĞİZ”

Programın son olarak konuşan Müsteşar Nusret Yazıcı, Tarım insanoğlunun ilk uğraşlarından birisi olduğunu söyledi. Bulunduğumuz bölge ise bunun ilk gerçekleştirildiği yerdir. Tarım stratejik ve önemli bir sektör. Ülkemizin tarımsal ihtiyaçlarına çözüm üretme açısından, donanımlı olarak her yönden kendini yetiştirmiş genç ziraatçılara ihtiyaç olduğunu söyleyen Yazıcı; “Bakanlık olarak sorunlarımıza milli ve yerel çözümler bulmak için yola koyulduk. Milli Tarım Projesi adı altında bir sistemle hareket ediyoruz. Bu projede üniversitelerin yeri bizim için çok önemli. İlk toplantılarımızı ziraat, veteriner ve gıda bölümleri hocalarıyla yaptık. Bugün yapacağımız protokol tohumunun yeşererek tüm Türkiye’yi kapsamasını hedefliyoruz” diye söyledi.