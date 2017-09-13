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Harran'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki Erdoğan Heykeli Kaldırıldı

Harran İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Anıtı'nda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanka eliyle 'dur' işareti yaptığı heykeli kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2017 Çarşamba 14:54
Harran'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki Erdoğan Heykeli Kaldırıldı

Harran Belediyesi tarafından FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından ilçe girişine halkın darbecilerden ele geçirip üzerinde Türk bayrağı açtığı tank ve  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle 'Dur' işareti yaptığı heykelden oluşan anıt yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin unutulmaması amacıyla yaptırılan anıttaki Erdoğan heykeli,  Suriye Devlet Başkanı  Hafız Esad'a benzetilmesi üzerine artan tepkiler üzerine yıkılıp yeniden yapıldı. Anıtta bulunan Erdoğan heykeli, bu sabah henüz bilinmeyen nedenle yerinden kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine ise '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız' yazılı tabela konuldu. Tank ve insan figürlerinin halen yerinde olduğu anıttaki Erdoğan heykelinin kaldırılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapılmadı.

 

(sondakika.com)

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