Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 12:26

Kandilli Deprem Araştırma merkezinden alınan bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Doruc kırsal mahallesinde saat 11:01 sıralarında yerin 5.4 km altında 2.7 hafif şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem de can ve mal kaybının olmadığı bildirilirken, Harran'da deprem vakasının bu güne kadar çok ender meydana gelmiş olması dolayısı vatandaşlar korktu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Harran Ovası'nda bazı çiftçilerin tarlalarında derin büyük obruklar meydana gelmiş, yöre halkı bunu yakında meydana gelecek depremlerin işaretçisi olarak değerlendirmişti.

Harran ilçesine bağlı Doruc kırsal mahallesinde saat 11:01 sıralarında yerin 5.4 km altında 2.7 hafif şiddetinde deprem meydana gelen deprem Şanlıurfa şehir merkezindede hissedildi.