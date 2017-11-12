Harran’da mutlu hasat

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2017 Pazar 23:36

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde ekim alanları her geçen yıl artan ve bölge üreticisinin "Beyaz Altın" olarak nitelendirdiği pamukta verim artışı ve hükümetin açıkladığı yüksek destekleme primi üreticiyi sevindirdi.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, geçen yıl yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı çiftçilerin bu yıl daha çok pamuğa yöneldiğini vurgulayarak, bu durumun ovalardaki ürün desenine yansıdığına dikkati çekti.

Harran Ovasındaki tarlaların yaklaşık yüzde 85'inde pamuk ekildiğine işaret eden Başkan Özyavuz, “Normal koşullarda Harran Ovası’nda pamum ekilmeyen tarlalarda buğday ve ikinci ürün olarak mısır ekilmekteydi. Ancak hükümetimizin Milli Tarım Projesi kapsamında 2016 yılında verdiği destekle, bölge çiftçimiz yeniden pamuğa yöneldi. Ekim döneminde pamuk üretimini düşünen çiftçiler 2016-2017 üretim sezonunda 5 ay gibi uzun bir süre arazilerinin önemli bir bölümünü boş bıraktı” dedi.



ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Ekim alanlarının genişlemesiyle, ovadaki pamuk üretiminin de arttığını dile getiren Mahmut Özyavuz, hem verim artışı, hem de hasat döneminde hükümetin ton başına açıkladığı 800 liralık pirim desteğinin çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.

Verilen destekle pamuğun ton fiyatının 3 bin 100 liraya ulaştığını dile getiren Özyavuz, “Beyaz Altın değerini buldu” diye konuştu.



BAYRAM HAVASINDA HASAT

Harran’da hasat döneminin bayram havasında geçtiğini de dile getiren Başkan Özyavuz, “Sulu tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte ekiminde ciddi oranda artış yaşanan pamuk Harran için en önemli tarımsal ürün konumuna geldi. Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 14’ünü karşılayan Harran Ovası beyaz gelinliğini üzerinden çıkarırken, hükümetin pamukta kilo başına verdiği 80 kuruşluk destek üreticimizin yüzünü güldürdü” ifadelerini kullandı.

Pamuk ekim alanlarının gelecek sezon daha da artmasını beklediklerini belirten Başkan Özyavuz, Harran Ovası’nın Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezi olacağını sözlerine ekledi.