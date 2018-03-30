Harran’da semt pazarı ve otopark çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 12:22

Belediye Başkanı Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan semt pazarı ve ilçe otoparkının temelini atan Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz günden bu yana alt ve üst yapı anlamında birçok çalışmaya başladık. Daha sonra tesisleşme anlamında güzel projeler yaparak bunları hayata geçiriyoruz. Harran imar planını 1/5000 ve koruma planını yaparak şehirleşmenin önünü açmak için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Neyi nerede yapacaksak bunun artık planını ve Koruma Kurulumuz tarafından izinlerinin alınmış olduğunu yasal bir şekilde gelip projelerimizi nereye yapmak istediğimiz noktasında artık bir sorunumuz kalmadı. Bizde bundan sonra Harran’da yapacağımız çalışmalarımıza hız verdik” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in Harran’a vizyonel projeler ile yaklaştığını belirten Çiftçi, "Gerek Spor Sahası, Kütüphane, Kültür Merkezi gerek ise şimdi temelini attığımız Semt Pazarı ile Otopark projelerimizi hayata geçiriyoruz. Harran’a gelen misafirlerin güzel bir şekilde buradan ayrılması için İlçeyi bir bütün halinde değerlendirerek neyi nerede yapacağımızı çok iyi analiz ediyoruz. Bunun için yaklaşık 4559 bin metrakrelik bir alanı sosyal donatıların olacağı alan olarak ayırmışız. Bin 605 metrekare, sosyal tesis alanı olarak 105 metrekare, peyzaj alanı olarak 1190 metrekare ve 42 araçlık otoparkı ile güzel bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Şuanda Çevre Koruma Daire Başkanlığımız Çöp Aktarma İstasyonu, Park ve Bahçeler Dairemiz büyük bir park projesini, Fen İşleri Daire Başkanlığımız Mezbahane ve ilçe Otogarını yapmak için kollarını sıvadı. Yani her ay Harran’ımıza geldiğimizde bir tesisin açılışını yaparken, bir tesisinde temelini atacağız” şeklinde konuştu.

125 Milyon liralık yatırım ile su getiriliyor

Harran ve Akçakele ilçe sınırlarında temiz içme suyu vermek için 125 Milyon Liralık dev bir projeyi başlatacaklarının söyleyen Çiftçi, "Geçen yıl 160 Kilometrelik bir yol ağını oluşturduk, bu yılda bir o kadar yol yapıp Harran’ımızın asfaltsız yerini bırakmayacağız. Bunun yanında Şanlıurfa Ağveran’dan Şaşan suyunu Harran’ın tüm kırsal mahallerine ve merkezine, Akçakele’nin tüm kırsal mahallerine ve merkezine büyük bir içme suyu projesi yapacağız. 125 Milyon Liralık büyük bir yatırım yaparak bu bölgemizin artık temiz içme suyu içmesini sağlayacağız. Bu da 24 saat kesintisiz içme suyunu verme imkanı sağlayacağız Haran’a hizmeti bir ibadet aşkı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilçelerimiz ilk kez büyükşehir ile bu projelere kavuşacak" şeklinde konuştu. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’da, "Bildiğiniz üzere Harran’ın imar planın olmaması dolayısıyla ilçemizde geniş kapsamlı çalışmalar yapamıyorduk. Bugünde Koruma Kurulu Komitemiz tarafından yapılan düzenleme ile imar planı yaptık" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in Harran’a verdiği önemi belirten AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ise, "Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Harran her geldiğinde eli boş gelmiyor. Yeni projeler, yeni çalışmalar ile ilçemize güzel hizmetler yapıyor" diye konuştu.

(İHA)