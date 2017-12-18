Harran'da tekstil atölyesi açıldı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 17:45

Harran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kültürel değerleri yaşatmak ve üretmek ev kadınlarının ve Suriyeli misafirlerin iş ve sosyal hayatta adaptasyonunu oluşturmak amacıyla hazırlanan proje Harran Konteyner Kent'te hayata geçirildi.

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada açılan projeyle birlikte kadınların ekonomik bağımsızlıklarını ve beceri sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin çok kapsamlı olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

"Harran ilçesindeki işsiz olan kadınlara, genç kızlara ve Suriyeli misafirlerimize yönelik olarak sosyal koşullarının iyileştirilmesi ve Suriyeli kadın misafirlerimizin tekstil atölyelerinde geleneksel kıyafetlerinin üretimi yaparak ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak amacıyla bu projeyi hazırlandık.

Projemizin amacı Suriyeli kadın misafirlerimizle birlikte Harran ilçesinin geleneksel kıyafetleri tek tek incelenerek renk, desen, şekil gibi teknik ve estetik özellikleri belirlenerek bu giysilerin tekstil atölyesinde üretmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktararak yok olmasını önlemektir."

Açılışa, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Harran Belediye Başkan Vekili Abdullah Fatıştooğlu ve kurum amirleri katıldı.

AA