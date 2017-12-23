Harran'ın tarihi turizme kazandırılacak

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:15

- Dünyanın en eski yerleşim merkezleri arasında sayılan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki tarihi yapılar, yeniden ayağa kaldırılıyor.

Milattan önce 6 binli yıllardan beri kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran'daki tarihi yapılar, aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çok sayıda kurum ve kuruluşun çalıştığı "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında asırlardır ayakta kalan külah biçimindeki, kare veya kareye yakın altyapı üzerine inşa edilen konik kubbeli evler, Firdevs Camisi olarak bilinen Ulu Camii ve yanındaki medresede restorasyon çalışması yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harran'ın tarihi dokusuyla cazibe merkezi haline gelmesi konusunda kentteki birçok kurumun ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü önemli projelerinden birinin de Kentsel Tasarım Projesi olduğunu belirten Özçınar, proje kapsamında ilçedeki tarihi yapıların aslına uygun restore edileceğini kaydetti.

Özçınar, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılara da destek verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Belediye olarak ilçede devam eden iki kazıya destek veriyoruz. Bunların birincisi medresenin yanındaki kazılardır. Şu anda bu kazılarda tarihi bir hamam ve medreseye ait kalıntılar bulundu. Diğeri ise Harran'ın girişindeki kale eteğinde yapılan kazı çalışması. Bunun dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belediyemize devredilen kubbeli 12 Harran evini restore ederek turizmin hizmetine sunacağız.

İlçedeki Firdevs Camisi olarak bilinen Ulu Camii'nin restorasyon çalışması için de ihale yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla camimizi en kısa sürede ayağa kaldırıp, turizme kazandıracağız."

- 25 yataklı butik otel yapılacak

Özçınar, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında 25 yataklı butik otelin inşasına başlandığını belirterek, "Bu çalışmalarımız tamamlandığında Harran, turizmde hak ettiği yere gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler Harran'ın kültürel mirasını bütün dünyaya tanıtmak adına elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." dedi.

Harran'da betonlaşmayı da önlemeye çalıştıklarına işaret eden Özçınar, şöyle konuştu:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın çabalarıyla, Şanlıurfa Valiliğinin başkanlığında Toprak Koruma Kurulu oluşturulacak. Bu kurul çok önemli bir yapı. Özellikle Harran gibi tarihi alanların betonlaşmasını önlemek ve o alanlara sahip çıkmak adına. Bu kurulla birlikte şehrimizi ve Harran'ımızı betonlaşmaya karşı koruyacağız. Şanlıurfa, tarihi ile çok önemli bir kent. İnsanlık, 12 bin yıllık Göbeklitepe ile başlıyor. İnsanların ilk tarım yaptığı ova Harran Ovası'dır. İnsanların ilk yerleşik hayata geçtiği bölge yine burası. Şanlıurfa'ya baktığımızda kent merkezinde 19 medeniyetin kalıntılarını görebiliyoruz.

Bu buluntular, şehrin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bizler sahip olduğumuz değerleri ne kadar anlatabilirsek ve tanıtabilirsek, bacasız sanayi dediğimiz turizm gelirleriyle insanlarımıza daha da faydalı olacağımıza inanıyorum."

- "Turistler evlerde nasıl yaşandığını görmek istiyor"

Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği Başkanı Ahmet Özyavuz da birçok kurum ve kuruluşun ortak çalışmalarıyla konik kubbeli tarihi Harran evlerinde restorasyon çalışması başlatılmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Harran'ın tarihi dokusuyla binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını anlatan Özyavuz, "Buradaki evlerin mimarisi dünyada çok az görülüyor. Evlerin iklime çok uygun olduğu ve insanların burada daha rahat yaşadığı tespit edilmiş. Evlerin ayakta tutulması ve turizme kazandırılması çok önemli. Turistler evlerde nasıl yaşandığını görmek ve anlamak istiyor. Bu tarihi evlerin onarılması ve turizme kazandırılması, ilçe halkı için de çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.