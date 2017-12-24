Harranlı çiftçilere destek müjdesi

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:52

Yağlı tohumlu bitkiler fark ödeme desteği ve hububat baklagil fark ödeme desteği ödemeleri başladı. Şanlıurfa’nın Harran İlçe Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, hükümetin tarımsal üretime verdiği desteklerle çiftçinin dünya piyasasında rekabet gücünün artığını söyledi.



Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödeme Desteği ve Hububat Baklagil Fark Ödeme Desteği ödemelerinin 22 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibarı ile çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Özyavuz, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere verilen destekleme ödemelerinin, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarının son hanelerine göre gerçekleştirileceğini kaydetti.

Başkan Özyavuz, “Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan üreticilerimizin hesabına 22 Aralık 2017 Cama günü saat 18:00 itibarı ile yatırılmaya başlandı. T.C. kimlik numarası 6-8 ile biten çiftçilerimizin ödemeleri ise 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18:00’den sonra hesaplarına yatırılacaktır. Bir sonraki ödemeler ise Mart ve Mayıs 2018 ödeme dönemlerinde gerçekleştirilecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



TÜRK ÇİFTÇİSİNİN ELİ GÜÇLENDİ

Başkan Özyavuz, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödeme Desteği ve Hububat Baklagil Fark Ödeme Desteği ödemelerinin yeni sezon dönemine giren çiftçiye rahat bir nefes aldırdığını dile getirdi.

Hükümetin tarımsal üretime verdiği desteklerle çiftçinin rekabet gücünün arttığına işaret eten Başkan Özyavuz, “Bundan 15 sene öncesine kadar uygulanan yanlış tarım politikaları Türk çiftçisini dünya piyasası ile rekabet edemeyecek duruma getirdi. Artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçi, yavaş yavaş üretimden de çekilmeye başlamıştı. Çünkü, tarlasını hasat eden çitçi ürününün sattığında eline geçen parayla borçlarını dahi ödeyemiyordu. Ancak, son yıllarda desteklemelerle ilgili gerçekleştirilen düzenlemeler, tarımsal üretime doping etkisi yaptı. Dünya piyasasındaki rakiplerinin karşısında Türk çiftçisinin eli güçlendi” ifadelerini kullandı.