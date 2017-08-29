Harranlılardan dizi çekimine tepki...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2017 Salı 17:59

Arka sokaklar dizisi adlı türkiyenin en sevilen dizisi bu haftaki bölümünde terör örgütleriyle çatışmada masum vatandaşları kurtarıyor. senaryo gereği taşra bir bölgede çekilmesi planlanan dizinin harranda çekilmesi bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Dizinin arka fonunda harranın bir köyünde terör örğütleri yaşıyormuşta bu bölgede töröristlere karşı bir türk polisi tarafından müdahale ediliyormuş gibi gösterilmesi milliyetçi kimliğiyle öne çıkan harranlıları kızdırdı.



sosyal medya hesaplarından Arka sokaklar dizinin çekimlerinde bölge halkının teröristlere yardım ve yaltaklık yapan insanlar oldukları izlenimi verilmesinden oldukça rahatsız olduklarını paylaştılar. bu konuda yetkilerin olaya müdahale etmesi gerektiğini belirten harranlılar; "bizi kimse terörist gösteremez." tepkilerine neden oldu.



(bizhaberciyiz.com)