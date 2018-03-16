Hasta çocuklar akülü araçla ameliyathaneye gidecek

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:51

Sağlık Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, düzenlenen törenle akülü aracı Çocuk Cerrahisi Kliniğine teslim etti.

Hastanede tedavi gören çocuk hastalar için akülü araba bağışında bulunduklarını belirten Ensarioğlu, "Çocuklar mutluysa bütün dünya mutludur düşüncesindeyiz. Bu bağış Sağlık Sen Şubesi üyelerinin desteğiyle yapılmıştır." dedi.

Hastaneler Başmüdürü Sağlık Yönetimi Uzmanı Yaşar Aslan da, tedavi gören çocuk hastaların ameliyathaneye giderken yaşadıkları korku ve endişeyi akülü arabanın azaltacağını belirtti.

Aslan, şunları kaydetti:

"Bu akülü araba, ameliyat olacak çocukların moral ve motivasyonlarını artırma ve psikolojik olarak rahatlamaları açısından önemlidir. Çocuklarımız ameliyathaneye girerken akülü araba ile eğlenerek, sevinerek gitmeleri bizleri de sevindiriyor."

AA