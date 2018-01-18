Ana Sayfa Eğitim Hastalanan minik öğrenciye arkadaşlarından ziyaret

Hastalanan minik öğrenciye arkadaşlarından ziyaret

Birecik'te kemik hastası bir öğrenciye okul müdürü ve beraberindeki heyet, hasta öğrencinin sınıf arkadaşları ile moral ziyaretinde bulundu.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:25
Hastalanan minik öğrenciye arkadaşlarından ziyaret

Birecik ilçesinde ikamet eden ve doğuştan cam kemik hastası olan Ramazan Güneş rahatsızlığından dolayı bir hafta boyunca eğitimine devam edemedi.

Bunun üzerine Güneş'in eğitim aldığı Birecik 11 Temmuz İlkokulu Müdürü Mustafa Demir, müdür yardımcıları, sınıf öğretmeni ve okul aile birliği üyelerinden olan heyet geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Demir, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Güneş'in sınıfının en çalışkan öğrencilerinin başında geldiğini söyledi.

Moral amaçlı ziyarette bulunduklarını anlatan Demir, Güneş'in bir an önce aralarına dönmesini beklediklerini belirtti.

Ramazan Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlerine teşekkür etti.

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık