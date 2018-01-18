Hastalanan minik öğrenciye arkadaşlarından ziyaret

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:25

Birecik ilçesinde ikamet eden ve doğuştan cam kemik hastası olan Ramazan Güneş rahatsızlığından dolayı bir hafta boyunca eğitimine devam edemedi.

Bunun üzerine Güneş'in eğitim aldığı Birecik 11 Temmuz İlkokulu Müdürü Mustafa Demir, müdür yardımcıları, sınıf öğretmeni ve okul aile birliği üyelerinden olan heyet geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Demir, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Güneş'in sınıfının en çalışkan öğrencilerinin başında geldiğini söyledi.

Moral amaçlı ziyarette bulunduklarını anlatan Demir, Güneş'in bir an önce aralarına dönmesini beklediklerini belirtti.

Ramazan Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlerine teşekkür etti.

AA