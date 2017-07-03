Hastanede Mesai Dışı Hizmet

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2017 Pazartesi 15:36

Şanlıurfa eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam poliklinikleri ve hafta sonu poliklinikleri hizmet vermeye başladı.

Polikliniklerde hafta içi 17.00 ile 22.00 saatleri, hafta sonu ise 09.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmetin verileceği belirtildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz, beyin ve sinir cerrahisi, dahiliye, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji branşları ile haftanın her günü muayene yapılacağı bildirildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Uz Dr. Faruk Günak, uygulanacak olan mesai dışı poliklinik hizmeti ile ilgili bilgi verdi. Bugün itibari ile mesai dışı poliklinik muayene hizmetlerine başlandığını vurgulayan Günak, "İlk etapta hastaların talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini ifade ederek, "Göz, beyin ve sinir cerrahisi, dahiliye, kardiyoloji, ortopedi ile travmatoloji branşlarında hizmet vermeye başladık. Hastanemizde başlatmış olduğumuz uygulama ile halkımıza hafta içi 17.00 ile 22.00 saatleri hafta sonu 09.30 ile 16.30 saatleri arasında poliklinik, laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetleri sunulacaktır. Başlatmış olduğumuz uygulama ile gün içerisindeki hasta yoğunluğunda önemli bir rahatlama olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

(son dakika.com)