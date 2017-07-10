Hatay'da polise hain saldırı: şehit

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:13

Hatay'ın Antakya ilçesinde polise bir araçtan ateş açıldı. Saldırganlar ile polis arasında çıkan çatışmada 2 polis şehit oldu, 1 polis tedavi altında.

POLİSE BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

İlçeye bağlı Serinyol mahallesinde devriye gezen asayiş ekiplerine, Toros marka bir otomobilden ateş açıldı. Polis ekipleri kendilerine ateş açıldıktan sonra kaçan otomobilin peşine düştü.

ÇATIŞMADA 2 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 POLİS YARALANDI

Saldırganlar, Bölge Trafik karşısındaki ormanlık alanda araçtan inip kaçmak istedi. Bu sırada çıkan çatışmada 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

3 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar ise ormanlık alana kaçtı. Olayın ardından bölgeye araların da özel harekatın da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Saldırganlarla çatışmaya girerek ağır yaralanan ve hastanede şehit olan polis memurlarının Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan olduğu belirtildi.

YARALI POLİS TEDAVİ ALTINDA

Yaralı polis memuru Samet Kılıçsarı'nın Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

(haberler.com)