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Hava saldırısı: 12 ölü

Savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 00:25
Hava saldırısı: 12 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in liman kenti El-Hudeyde şehrinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden 7’si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, saldırıda el-Hali bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin yaşadığı bir evin tahrip edildiğini belirtti.
Milyonlarca sivile insani yardım ulaştırılan ülkenin en büyük limanının bulunduğu Hudeyde kenti, Husi milislerinin kontrolünde bulunuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta en az 10 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.  

 

 

 

iha

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