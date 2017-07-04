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Havaalanında ulu orta tuveletini yaptı

Havaalanında kadın turist, herkesin gözü önünde pantolonunu indirip, tuvaletini geri dönüşüm kutusuna yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2017 Salı 13:23
Havaalanında ulu orta tuveletini yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde amatör kamera tarafından 23 Haziran günü çekilen görüntü "bu kadar da olmaz!" dedirtti.

YOLCU OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Turist olduğu düşünülen kadın, tuvalet ihtiyacını gidermek için, hemen herkesi dumura uğratacak bir görüntüye imza attı.

HERKESİN İÇİNDE TUVALETİNİ YAPTI

Tuvalete gitmek yerine geri dönüşüm kutularının olduğu bölgeye gelen kadın, herkesin içinde önce pantolununu indirdi, daha sonra da geri dönüşüm kutusuna ihtiyacını giderdi. Skandalın yaşandığı anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

(haberler.com)

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