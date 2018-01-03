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Havalar soğuyunca patlıcan fiyatı arttı

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, geçen yılın aralık ayı zam şampiyonu olan patlıcanın, fiyatının artmasındaki temel sebebin aniden düşen hava sıcaklıkları olduğunu bildirildi.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 16:30
Havalar soğuyunca patlıcan fiyatı arttı

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandığını söyledi.

Tüketici fiyatları bazında aralık ayında yüzde 23,10 ile en yüksek fiyat artışının patlıcanda yaşandığını hatırlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Havalar soğuyunca bazı sebze ve meyve fiyatlarında artış normal. Piyasa bazen talebi karşılamaya tam olarak yetmiyor. Patlıcan fiyatındaki artış anormal değil. Şu ana kadar fiyatlar zaten normalin altındaydı. Patlıcan şu ana kadar geçen yılki piyasa fiyatlarının altındaydı. Sıcak giden havalar birden soğuyunca patlıcan fiyatı aniden arttı. Geçen yıl bu dönem 4 lira civarında sattığımız patlıcan şu anda ortalama 3 liradan gidiyor." 

Narenciye ürünlerinden mandalinada da hasat sezonunun bitmesi dolayısıyla yüzde 12,88 artış görüldüğünü anlatan Akbaş, "Şu an tam portakal mevsimi, dolayısıyla fiyatı da düşük. Fiyatlardaki değişimi mevsimsel süreçler etkiliyor. İhracatın beklenenin üzerinde gerçekleşmesi, seraların selden zarar görmesi, havaların soğumasıyla rekoltenin düşmesi, özellikle sebze fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur." dedi.

    AA
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