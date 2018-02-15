Hayatını ve böbreğini eşiyle paylaştı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:08

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 4 yıl önce böbrek yetmezliği tanısıyla diyalize girmeye başlayan 50 yaşındaki Murat Canpolat, böbreğini bağışlayan eşi sayesinde yaşama tutundu.

Eşini çok sevdiği için acı çekmesine gönlü razı olmayan 47 yaşındaki Semiye Canpolat, onu kaybetmemek için böbreğiyle hayata bağladı.

Şeker hastalığı sebebiyle böbrek yetmezliği teşhisi konulan torna ustası Murat Canpolat, haftanın iki günü diyalize girmeye başladı. Bu süreçte işini de aksatmaya başlayan Canpolat, çevresindeki herkesten uzaklaştı.

Teşhis konulduktan sonra psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşayan Canpolat'ı yalnız bırakmayan eşi Semiye Canpolat, geçen hafta Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen nakille böbreğinin birini eşine verdi.

Hastanede tedavisi süren çift, tedavilerinin ardından birlikte tatil yapmanın hayalini kuruyor.

- Daha önce de teklif etmiş

Semiye Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi diyalize ilk girdiği günden beri ona böbreğini vermeyi teklif ettiğini anlatarak, "Eşim şeker hastasıydı. Sonra böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 4 yıldır haftanın iki günü diyalize giriyorduk. Çok sıkıntılar yaşamaya başladık. İlk başta böbreğimi vereyim dedim ama bir türlü hayata geçirememiştik. Kısmet bu zamanaymış. İyi ki verdim." diye konuştu.

Artık eşiyle bir bütün olduklarını vurgulayan Canpolat, şunları söyledi:

"Eşimi çok seviyorum. Sevdiğim için böbreğimi verdim. Yıllarca tedavi gördü, sosyal hayatı bitmişti. Ben de onunla ilgilendiğim için çocuklarla yeterince vakit ayıramadım. 6 çocuğumuz var, onlar da teklif etti. Ama kısmet banaymış. Ameliyattan önce hiç tedirginlik yaşamadım, eşim ve çocuklarımla çok mutlu olacağız. Ben nakil imkanı olanların kesinlikle bunu değerlendirmesini istiyorum. Aileleriyle daha çok vakit geçirsinler."

Murat Canpolat da diyaliz tedavisinin hayli zor olduğunu anlatarak, "Eşimden Allah razı olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah onu çocuklarımıza bağışlasın. Çok mutluyum böyle bir jest her insana nasip olmaz. Eşimi seviyordum şimdi kat kat seviyorum." sözlerine yer verdi.