HDP 'Arena'ya çıkıyor

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 18:25

HDP’nin 3. olağan kongresi Ankara Arena’da gerçekleştirilecek. HDP daha önce olağan kongrelerini Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirmişti. Bu kez Ankara Arena’da yapılacak kongreye binlerce partilinin katılması hedefleniyor.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tekrar seçilmesi beklenirken, aynı zamanda kongreye büyük bir katılım sağlanarak gövde gösterisi yapılması da hedefleniyor. Demirtaş ve diğer tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için dayanışma metni yayımlayan uluslararası düşünür ve yazarların da bulunduğu çok sayıda kişiye davet gidecek. Davet gidecek olan isimler arasında Kuzey İrlanda’nın efsane liderlerinden Gerry Adams’ın da olduğu öğrenildi. AKP ve MHP’ye herhangi bir davet gönderilmeyeceği ifade edildi. Kongreden çıkacak ana mesajın OHAL’in sonlandırılması için demokratik seferberlik sürecinin başlatılması yönünde olacağı ifade ediliyor.

3. Olağan Kongresi öncesi ocak ayında 15 ayrı konferans düzenlenerek partililerin görüş ve eleştirileri değerlendirilecek.

kaynak: cumhuriyet.com.tr