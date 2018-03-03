HDP Haliliye Teşkilatından Odalara Ziyaret

Giriş Tarihi: 3 Mart 2018 Cumartesi 18:48

Şanlıurfa Barosu ve Mimarlar Odası'nı beraberindeki heyetle ziyaret eden HDP Haliliye İlçe Başkanı Şerif Bendaş şu açıklamalarda bulundu:

" HDP Haliliye İlçe Başkanlığı olarak Urfa Barosunu ziyaret ettik. Yönetim kurulu uyelerimizle beraber guncel konuları ve ülkedeki hukuk,adalet sisteminin ve yargının son dönemlerde zor süreçlerden geçtiğini konuştuk. En son olan Fetö olayından dolayı yargıda çok daha sıkıntılı günlerin olduğunu konustuk. Barolarin kentlerin aydınlık yüzü oldugunu dile getirdik.

Mimarlar Odasının yeni seçilen başkanı Ferhat Karadağ ve yönetimini ziyaret ettik. Kentin gelişiminin en önemli ayaklarından biri olan mimarinin çok önemli olduğu vurgulandı. Oda olarak diğer kurumlarla işbirliği icinde olunarak projeler üretilebilinecegi konuşuldu." dedi