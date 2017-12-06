HDP Otobüsüne izin verilmedi

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 22:58

7 Aralık günü Ankara Sincan Cezaevinde hükümlü olarak yatan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına gitmek isteyen HDP'lilerin bindiği otobüse izin verilmediği iddia edildi.

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 7 Aralık 2017 günü Ankara'nın Sİncan ilçesinde görülecek duruşmasına gitmek üzere Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan yola çıkan HDP'lileri taşıyan otobüsler Şanlıurfa çıkışında güvenlik gerekçesi ile duruduruldu. Ankaraya gidişlerine izin verilmediği açıklandı.

HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Rıdvan Yavuz sosyal medya hesabından fotoğraflı olarak yaptığı paylaşımda:

"HDP eşgenel başkanımız Selahattin DEMİRTAŞ ın 7 aralıkta ankara sincan cezaevinde görülecek duruşmasına katılmak için yola çıkan otobüsümüz şu an urfa çıkışında durdurulmuş ve gitmemize izin verilmiyor." dedi

Alınan son bilgiye göre güvenlik nedeni Urfa çıkışında durudurulan ve HDP'lilerin yolcu olarak bindiği araçların halen seyahatine halen izin verilmediği öğrenildi.