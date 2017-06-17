HDP'li Altan Tan'a 2 Yıl Hapis Cezası

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkındaki karar açıklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENDİ
Tan'ın katılmadığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Talebi değerlendiren mahkeme, Tan'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırdı.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tan'ın, 5 yıl içinde benzer bir suç işlemesi halinde hüküm açıklanarak ceza uygulanacak.
(sondakika.com)