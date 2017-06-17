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HDP'li Altan Tan'a 2 Yıl Hapis Cezası

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:34
HDP'li Altan Tan'a 2 Yıl Hapis Cezası

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan yargılanan  HDP  Diyarbakır  Milletvekili  Altan Tan hakkındaki karar açıklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması,  Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

Tan'ın katılmadığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Tan'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tan'ın, 5 yıl içinde benzer bir suç işlemesi halinde hüküm açıklanarak ceza uygulanacak.

 

(sondakika.com)

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