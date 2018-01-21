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HDP'li ilçe başkanı göz altına alındı

HDP'li İlçe Başkanı TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:38
HDP'li ilçe başkanı göz altına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik  Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Baran hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Baran'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Anadolu Ajansı

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