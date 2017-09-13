HDP’li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı

Saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazenin Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise cenaze törenine özel izinle katıldı.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk özel izinle cezaevinden çıkarak annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine katıldı.
Öte yandan Gazete Duvar'ın haberine göre, mezarlıkta toplanan bir grup cenazeye katılanlara saldırdı. Saldırı sonrasında cenaze mezardan çıkarıldı. Cenazenni Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.
Cenaze törenine HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri ve Ahmet Türk ile yakınları katıldı.
(hurriyet.com.tr)